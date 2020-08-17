В восьми районах Рязанской области 17 августа отключат электричество.

17 августа в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шацкий район:

- село Тюрино, деревня Студеновка — с 09:00 до 18:00.

Кораблинский район:

- село Пехлец — с 09:00 до 16:00;

- село Яблонево — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Чембар — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Телятники, село Желобово — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Ястребки — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Горбатово — с 10:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня, Старостеклянное, поселок Садовая, поселок Ленинский, село Заречье, деревня Большое Пирогово, поселок Пески, село Добрый Сот — с 10:00 до 13:00;

- поселок Павловка, село Кирицы, поселок Спиртзаводской — с 13:00 до 16:00.

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