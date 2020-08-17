В восьми районах Рязанской области 17 августа отключат электричество.
17 августа в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шацкий район:
- село Тюрино, деревня Студеновка — с 09:00 до 18:00.
Кораблинский район:
- село Пехлец — с 09:00 до 16:00;
- село Яблонево — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- деревня Чембар — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Телятники, село Желобово — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Чернобаево — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Ястребки — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Горбатово — с 10:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня, Старостеклянное, поселок Садовая, поселок Ленинский, село Заречье, деревня Большое Пирогово, поселок Пески, село Добрый Сот — с 10:00 до 13:00;
- поселок Павловка, село Кирицы, поселок Спиртзаводской — с 13:00 до 16:00.
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