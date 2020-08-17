Шестерых рязанцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

В Советском районном суде с 10 по 14 августа оштрафовали шестерых рязанцев, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщается на сайте райсуда.
Суд, изучив материалы дел, приняв наличие смягчающих ответственность обстоятельств, назначил каждому наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Отмечается, что все граждане признали вину в своих действиях, «посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
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