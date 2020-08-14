Нашелся арендатор дома Циолковского, который отреставрирует здание. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Рязани приступили к разработке проекта по сохранению Доходного дома Колемина по адресу: улица Вознесенская, 40. Именно там проживал Константин Циолковский.

Напомним, ранее власти хотели снести этот дом, искренне полагая, что никакого отношения он к Циолковскому не имеет (читать подробнее).

Но после резонанса в СМИ, все-таки пошли на уступки. Позже активистов-градозащитников поблагодарил правнук основоположника теоретической космонавтики Сергей Сабуров.

— Мы очень рады посетить родину основоположника космонавтики. Благодарим вас за то, что чтите память Константина Эдуардовича, — сказал Сабуров.

В 2019 году нежилое здание по Вознесенской, 40 признали объектом культурного наследия регионального значения. Для его сохранения администрация Рязани организовала торги на право заключения договора аренды недвижимого имущества на льготных условиях.

По итогам мероприятий, с ООО «Циолковский» заключен договор аренды. Основное условие договора - сохранение объекта культурного наследия, выполнение требований охранного обязательства и акта технического состояния объекта.

В настоящее время арендатор разрабатывает проектную документацию, после которой начнутся работы по сохранению здания.

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