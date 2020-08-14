В центре Рязани обнаружили несуществующий молокозавод

Россельхознадзор обнаружил в Рязани несуществующий молокозавод. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты Россельхознадзора обнаружили несуществующий молочный завод, который якобы расположен в Рязани.

По данным ведомства, площадка ООО «Агромолпром» была зарегистрирована по адресу: улица Маяковского, 1а. Туда, согласно оформленным ветеринарным сопроводительным документам, в 2020 году поступило 196,5 тонн сырого молока.

«Но исходящие документы на молочную продукцию предприятием в текущем году не оформлялись, в связи с чем возникли обоснованные сомнения в легализации подконтрольного товара», - говорится в сообщении.

Во время осмотра на месте инспекторы установили, что в указанном здании находится бизнес-центр «Атрон Капитал» с офисными помещениями, занимаемыми различными организациями. Никаких признаков наличия производственных мощностей для приемки сырого молока и переработки, выявлено не было.

В связи с данным обстоятельством площадку ООО «Агромолпром» исключили из системы «Цербер», а организация вызвана для дачи объяснений по данному факту.

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