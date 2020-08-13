Рязанцы нарисовали граффити в поддержку белорусов

Так рязанцы поддержали братский народ.

Рязанцы выразили солидарность с гражданами Республики Беларусь, нарисовав граффити поддержки на стене у железнодорожных путей неподалеку от ТРЦ «М5Молл».

«Жыве Беларусь! Рязань с тобой!», - обратились в своем послании уличные художники. Но кто именно таким образом решил поддержать братский народ, доподлинно неизвестно.

Напомним, что после выборов президента республики, прошедших 9 августа, страну сотрясают массовые акции протеста. Люди, несогласные с результатами подсчета голосов, уже несколько дней выходят на улицы городов. При этом протесты жестоко подавляются силовиками, которые избивают и арестовывают своих сограждан. Также белорусские власти нападают на журналистов, ломают им технику и даже депортируют из страны.

В свою очередь Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Белоруссии, в том числе против высылки иностранных корреспондентов за критические публикации.

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