В 2019 году младшая дочь рязанского губернатора «заработала» свыше 10 миллионов

Фото: «Рязань Team»

В 2019 году 14-летняя младшая дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова Лера получила доход, превышающий 10 миллионов рублей. Об этом стало известно из декларации главы региона.

Отметим, что отец семейства в минувшем году заработал только лишь 4,3 миллиона, а его супруга Оксана - 1,8 миллиона. Информации о доходе старшей дочери губернатора Алены в декларации нет, так как она уже является совершеннолетней.

Любопытно, что в 2018 году Лера Любимова имела доход 8 миллионов, а ее отец и мать заработали 15 миллионов и 840 тысяч рублей соответственно.

При этом объекты недвижимости, три квартиры, нежилое помещение и гараж, записанные на дочерей и указанные в декларации за 2018 год, в отчете за 2019 год не упоминаются. В тоже время в пользовании младшей дочери губернатора появилась квартира площадью 127,7 квадратов, машиноместо и кладовка. Они, как указано в декларации, приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимости и накоплений отца.

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