Александр Хинштейн: Тесты на знание истории Великой Отечественной войны прошли почти сто тысяч человек

Фото: РОО "Единая Россия".

На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тысяч человек. Об этом рассказал координатор проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне, — отметил Александр Хинштейн. — Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично».

Он добавил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране — заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа».

«В Рязанской области существенно увеличилось количество площадок — 3 сентября написать «Диктант Победы» можно будет почти на 100 площадках», — сообщил региональный координатор партпроекта «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

В частности, всероссийская акция будет проведена на территории Рязанского кремля и в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина.

«Еще одной знаковой площадкой станет Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова», — пояснил Андрей Кашаев. Кроме того, проведение «Диктанта Победы» будет организован на территории нескольких военных частей.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память» подчеркнул, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией большое внимание будет уделено обеспечению безопасности участников акции.

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