Рязанский зампред объяснил факт о квартирах дочерей в США и Украине

Евгений Беленецкий (слева) курирует в правительстве "жаркие" направления. Фото из архива "КП"-Рязань".

Декларация о доходах областных чиновников за 2019 год размещена на сайте регионального правительства. Мы писали о том, что губернатор Рязанской области Николай Любимов за год заработал более 4 млн 309 тысяч рублей.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий (доход за прошедший год составил 2 млн 715 тыс. рублей) имеющий троих дочерей, не стал скрывать того факта, что две из них - несовершеннолетние - имеют отношение к недвижимости в США и Украине. Дабы не порождать непонимания, а уж, тем более, инсайдерской информации, мы позвонили чиновнику регионального топ-уровня.

- Да, действительно у дочерей от первого брака, есть квартира на Украине, - рассказал Беленецкий. - Первой жене, с которой я уже много лет нахожусь в разводе, эту недвижимость подарила ее мать. Сейчас дочери живут и учатся в США, квартиру в 90 квадратных метров они снимают вместе с моей бывшей супругой.

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