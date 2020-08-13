Стало известно, сколько за год заработал губернатор Николай Любимов

Годовой доход губернатора Рязанской области превысил 4,3 млн рублей. Фото: правительство Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов за год заработал более 4 млн 309 тысяч рублей. Декларация о доходах областных чиновников за 2019 года размещена на сайте регионального правительства.

Супруга главы региона Оксана Любимова за этот же период заработала более 1 млн 845 тысяч рублей.

Отметим, что в собственности у губернатора нет ни квартиры, ни автомобиля – все записано на супругу: Audi Q7 и квартира - 92 кв. метров плюс 1/4 часть квартиры площадью 70,6 кв. метров.

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