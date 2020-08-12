Рязанская автоколонна проведет собрание акционеров для распределения прибыли

Автоколонна №1132 опубликовала уведомление о проведении годового общего собрания акционеров. Среди вопросов, включенных в повестку, значатся:

- утверждение годового отчета акционерного общества;

- утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;

- утверждение заключения ревизионной комиссии по годовому отчету и бухгалтерскому балансу;

- распределение прибыли по результатам работы за 2019 год;

- о начислении и выплате дивидендов;

- выборы членов Совета директоров;

- выборы ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора.

Пройдет собрание 26 августа в помещении нотариальной конторы по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 73.

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