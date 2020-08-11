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ГК «Стройпромсервис» объявила о беспроцентной рассрочке на все квартиры

Итоговая стоимость остается равной стоимости квартиры при единовременной оплате
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ГК «Стройпромсервис».

ГК «Стройпромсервис».

Среди клиентов ГК «Стройпромсервис» рассрочка является одним из наиболее востребованных способов приобретения недвижимости. Покупая квартиру в объектах ЖК «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы», покупатель сможет воспользоваться рассрочкой БЕЗ переплаты.

Первоначальный взнос в размере 30% - вносится при покупке квартиры. Оставшуюся часть можно внести равными платежами в течение 12 месяцев. При этом итоговая стоимость остается равной стоимости квартиры при единовременной оплате.

Подробнее на сайте – stroy-proms.ru Уточнить подробности можно также в офисах продаж или по телефону: +7 (4912) 247-000.

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