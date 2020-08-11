Состоялась встреча рязанского министра Жанны Фоминой с митрополитом Марком

Специально для встречи Жанна Фомина повязала платок на голову - по традиции Русской Церкви. ото: сайт Рязанской епархии.

Встреча митрополита Марка с министром по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанной Фоминой состоялась 10 августа в Рязанском епархиальном управлении.Правящий архиерей и глава регионального минтерпола обсудили взаимодействие органов государственной власти региона и Рязанской митрополии.

В ходе беседы митрополит Рязанский и Михайловский Марк и Жанна Фомина отметили необходимость координации их деятельности в связи с тем, что 2021-ый станет в регионе годом преподобного Германа Аляскинского, родившегося в свое время в Кадомском районе и ставшего затем одним из известнейших миссионеров и проповедников Русской Церкви.