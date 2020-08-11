Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Рязани погиб водитель «Калины», врезавшись на скорости в опору моста

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося
КомментироватьОставить комментарий
В Рязани погиб водитель «Калины», врезавшись на скорости в опору моста.

В Рязани погиб водитель «Калины», врезавшись на скорости в опору моста.

Вечером 10 августа на 189-м километре автодороги М-5 «Урал» 43-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина» на большой скорости не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Рязанец на скорости протаранил железнодорожный мост.

Рязанец на скорости протаранил железнодорожный мост.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и восемь получили различные травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ДТП