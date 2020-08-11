В Рязани погиб водитель «Калины», врезавшись на скорости в опору моста.

Вечером 10 августа на 189-м километре автодороги М-5 «Урал» 43-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина» на большой скорости не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Рязанец на скорости протаранил железнодорожный мост.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и восемь получили различные травмы.

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