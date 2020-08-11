В центре Рязани состоится пикет против ядовитых выбросов в атмосферу

Какие результаты принесет очередной пикет? Фото из сообщества "Дышим чистым".

13 августа с 17:20 до 19:20 состоится согласованный пикет на пересечении улицы Павлова и Первомайского проспекта. Об этом появилось сообщение в сообществе борцов за чистоту рязанского воздуха «Дышим чистым».

Тема для жителей областного центра более чем злободневная: требование к властям города соблюдать конституционное право рязанцев на чистый воздух. Организаторы утверждают, что в ходе пикета будут обсуждаться места в разных районах города, где в дальнейшем можно будет проводит подобные мероприятия.

Активисты «Дышим чистым» подчеркнули, что приветствуются плакаты по тематике загрязнения воздуха; а также принесенные с собой противогазы, респираторы и любые творческие воплощения идей по наболевшей экологической теме.

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