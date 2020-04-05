Сообщество «Дышим чистым»: в Рязани в сотни раз превышены допустимые показатели

5 Апр 2020 2020-04-05T19:47:07+03:00

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В сообществе «Дышим чистым» ВКонтакте появилась новость о том, что при отборе проб воздуха 20 февраля и 4 марта были обнаружены «смертельно опасные органические вещества в десятки и в сотни раз превышающие предельные критические значения, нормативно установленные для веществ, загрязняющих атмосферный воздух в результате производимых выбросов».

Участники сообщества утверждают, что эти органические вещества уже на уровне предельных значений способны буквально растворять легкие человека и животных. При этом общественники подчеркнули, что «по странному стечению обстоятельств», среди веществ, замеряемых и исследуемых аккредитованными лабораториями, крайне опасные органические соединения отсутствуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU