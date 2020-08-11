Москвич на Land Rover насмерть сбил в Пителинском районе 22-летнего рязанца.

Вечером 10 августа в Пителинском районе на автодороге Шацк – Сасово - Касимов 52-летний москвич за рулем автомобиля Land Rover сбил 21-летнего пешехода, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, молодой человек шел вдоль дороги в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время полиция проводит проверку.

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