Актер с «Улицы разбитых фонарей» отметился в рязанском ресторане.

Известный российский актер Александр Половцев, получивший известность в сериале «Улицы разбитых фонарей», побывал в Рязани. Об этом сообщает одно из городских заведений.

«Наш гость остался весьма доволен, о чем оставил нам благодарственный отклик и сделал несколько фотографий, особо оценив работу повара», - говорится в сообщении.

В ресторане «майора Соловца» накормили хлебцами, мясной нарубкой, яичницей, рязанскими блинными рулетами и многим другим.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Половцев советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист России.

Получил широкую известность, исполняя роль майора-подполковника-полковника Олега Соловца в детективном телесериале «Улицы разбитых фонарей».

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