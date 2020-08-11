Рязанской прокуратуре срочно требуются специалисты.
Фото: Антон ПИКУС
Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в Касимовской межрайонной прокуратуре и в прокуратуре Клепиковского района. Надзорному органу требуются главные специалисты с высшим юридическим образованием или с диплом по специальности соответствующим «функциям и конкретным задачам, возложенным на прокуратуру района».
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- собственноручно написанное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- полную биографию со сведениями о родственниках;
- копию паспорта;
- диплом;
- копию трудовой книжки;
- медицинское заключение;
- фото;
- документы воинского учета.
Документы принимают до 31 августа по адресу: Рязань, улица Введенская, 81. Телефон: (4912) 200-616.
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