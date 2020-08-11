Рязанской прокуратуре срочно требуются специалисты. Фото: Антон ПИКУС

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в Касимовской межрайонной прокуратуре и в прокуратуре Клепиковского района. Надзорному органу требуются главные специалисты с высшим юридическим образованием или с диплом по специальности соответствующим «функциям и конкретным задачам, возложенным на прокуратуру района».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

- собственноручно написанное заявление;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету;

- полную биографию со сведениями о родственниках;

- копию паспорта;

- диплом;

- копию трудовой книжки;

- медицинское заключение;

- фото;

- документы воинского учета.

Документы принимают до 31 августа по адресу: Рязань, улица Введенская, 81. Телефон: (4912) 200-616.

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