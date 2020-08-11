В трех районах Рязанской области 11 августа отключат электричество. Фото: Ольга ЧЕРНИКОВА.
11 августа в трех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Мосолово — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Смыгаловка — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Кондаково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты, деревня Шабаево — с 09:00 до 16:00.
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