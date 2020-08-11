На 17-й маршрут в Рязани дополнительно могут выйти 20 новых автобусов

Управление рязанского троллейбуса собирается взять в лизинг 20 новых автобусов ПАЗ «Вектор Next». Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно аукционной документации, автобусы должны поступить в Рязань в течение пяти дней после заключения контракта (итоги аукциона подведут 31 августа – Ред.).

На эти цели муниципальное предприятие готово потратить более 115 млн рублей. Срок лизинга – 5 лет.

Отметим, что ранее эту сделку одобрили депутаты Рязанской городской Думы.

Предполагается, что все 20 новых автобусов поступят на маршрут №17, на котором в настоящее время преимущественно работают частные коммерческие перевозчики.

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