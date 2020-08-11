В центре Рязани на два дня перекроют движение транспорта

С 11 августа 09:00 до 12 августа 18:00 в районе домов №№17 и 19 по улице Горького перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина закрытия – дорожно-строительные работы.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Власти города просят рязанцев учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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