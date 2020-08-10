В работе маршруток №65 выявили нарушения

В Рязани выявили нарушения в работе маршрутки №65.
Система ГЛОНАСС зафиксировала нарушения регулярности движения автобусов маршрута №65, сообщает управление транспорта администрации Рязани.
В число нарушений входят:
- увеличение интервалов движения;
- отклонение от расписания;
- несвоевременное отправление автобусов от конечных остановок.
По всем нарушениям с перевозчиками проводилась «соответствующая работа».
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