В работе маршруток №65 выявили нарушения

В Рязани выявили нарушения в работе маршрутки №65.

Система ГЛОНАСС зафиксировала нарушения регулярности движения автобусов маршрута №65, сообщает управление транспорта администрации Рязани.

В число нарушений входят:

- увеличение интервалов движения;

- отклонение от расписания;

- несвоевременное отправление автобусов от конечных остановок.

По всем нарушениям с перевозчиками проводилась «соответствующая работа».

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