В Новомичуринске появился памятник тому, чье имя и носит город

Памятник и его создатель - Олег Седов. Фото: сайт ИД "Пресса".

Рязанский скульптор, архитектор, дизайнер Олег Седов по контракту с Новомичуринской городской администрацией изготовил памятник естествоиспытателю, селекционеру, именем которого и назван город, Ивану Владимировичу Мичурину. 9 августа в центральном парке на проспекте Смирягина состоялось его открытие. Об этом сообщил сайт ИД "Пресса".

– Обратите внимание, Мичурин – с веточкой абрикоса, – заметил скульптор. – По-моему, очень символично: сегодня по всему Подмосковью, да и в наших краях очень популярна эта культура, а не только яблоки.

Это не только радостное, но и вполне ожидаемое событие состоялось благодаря областной программе местных инициатив. Изготовление и установка памятника обошлись областному бюджету чуть более чем в полтора миллиона рублей. 280 000 при этом – из местного, городского, а 186 500 рублей (10%) собрали сами жители.

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