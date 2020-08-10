Художник из Рязани создал уличный арт-объект в Тюмени

Стрит-арт рязанского художника появился в Тюмени. Фото из архива А. Демкина.

В рамках фестиваля "Морфология улиц" в Тюмени появилось много арт-объектов. Автором одного из них стал рязанский художник Александр Демкин. Новый стрит-арт "Дети 90-х" украсил здание по адресу: улица Энергетиков, 19.

Его работы украшают стены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Отметим, что рязанец известен не только в России. Так в прошлом году Александр принял участие в "35х35 art project", в рамках которого создал работу "Split" для частной галереи в Афинах, Греция.

Рязанский художник известен и в Греции. Фото из архива А. Демкина.

В 2019 году вышла "Энциклопедия российского уличного искусства", в которой собрали 187 активных и значимых имен этого течения, наряду с которыми посчастливилось быть упомянутым и Александру Демкину.

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