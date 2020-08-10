Пьяный рязанец на Infiniti насмерть сбил 22-летнего велосипедиста.

Днем 9 августа в Старожиловском районе на автодороге Чернобаево - Истье 41-летний рязанец за рулем Infiniti FX35 сбил 22-летнего велосипедиста, сообщает УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожного происшествия молодой человек от полученных травм скончался на месте аварии.

После столкновения с Infiniti велосипед забросило на заградительную сетку ближайшего приусадебного участка.его велосипедиста.

Во время медицинского освидетельствования полиция установила, что водитель был пьян. В его организме обнаружили 1,45 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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