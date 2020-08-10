В Скопинском районе 16-летнего парня насмерть зажало ковшом погрузчика.

Следователи Скопинского МСО возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одного из сельскохозяйственных предприятий, подозреваемого в нарушении требований охраны труда, в результате которого погиб подросток.

По данным следствия, в июне 16-летний юноша с согласия матери трудоустроился подсобным рабочим. 8 августа он вместе с другими работниками чистил неработающий животноводческий комплекс.

Мама отпустила сына подработать летом. В результате сын парень погиб.

Парень, несмотря на то, что у него не было права управления погрузочной техникой, использовал в работе трактор-погрузчик. При подъеме и последующем опускании ковша юноша оказался зажатым между корпусом кабины и стрелой ковша. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!