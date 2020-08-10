Рязанскую электросетевую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей

Электосетевую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей, сообщает прокуратура Рязанской области.

Следствие и суд установили, что с июля по сентябрь 2017 года замгенерального директора Рязанской областной электросетевой компании передал заместителю главы администрации Чучковского района более 217 тысяч рублей. Как сообщает областная прокуратура, деньги пошли на «незаконные действия» по приватизации муниципального имущества – объектов электроэнергетики в пользу АО «Рязанская областная электросетевая компания».

Позднее, вступившим в законную силу приговором суда чучковского чиновника признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Кроме того, областной прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении электросетевой организации.

Постановлением мирового судьи компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей.

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