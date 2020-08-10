В Октябрьском районе за сутки не выявили ни одного зараженного коронавирсуом

Последние новости по коронавирусу в Рязани. Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно последним данным по коронавирусу в Рязанской области на утро 10 августа, в регионе зарегистрированы 6570 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 3364 человека проживают в Рязани.

Статистика по количеству зараженных в районах Рязани:

- в Московском районе – 1102 случая (+7 в сравнении с предыдущими сутками);

- в Октябрьском районе – 940 человек (за сутки не зафиксировано ни одного случая);

- в Железнодорожном районе – 824 человека (+3);

- в Советском районе – 498 (+1) случаев заражения.

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