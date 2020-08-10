В пяти районах Рязанской области 10 августа отключат электричество. Фото: Евгения ГУСЕВА

10 августа в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Свинчус, село Тырново, деревня Кривцово — с 09:00 до 17:00;

- село Нармушадь: улицы Садовая, Почтовая, Нагорная, Солнечный Переулок, Центральная — с 12:00 до 15:00, улицы Луговая, Высокая, Дачная — с 15:00 до 17:00.

Михайловский районе:

- деревня Слободка — с 10:30 до 16:30.

Старожиловский район:

- поселок Рязанские Сады — с 09:00 до 17:00;

- деревня Полубояриново — с 09:00 до 16:00.

Путятинский район:

- село Черная Слобода — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Иваково, деревня Ково, деревня Плишкино, деревня Соломино, деревня Шаранино — с 09:00 до 16:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!