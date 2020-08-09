Подросток травмировал ногу в скейт-парке рязанского ЦПКиО

Фото: паблик RZN_Life

В скейт-парке рязанского ЦПКиО произошло ЧП. 14-летний подросток катаясь на открытой к Дню города спортивной площадке, сломал ногу. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал очевидец случившегося.

- Он был не на скейте, а на самокате. Не знаю, как так получилось, но его нога зацепилась за угол фигуры, а потом ступня попала под самокат. В итоге он травмировал себе лодыжку, - рассказал наш собеседник.

Также со слов очевидцев известно, что в тот вечер в скейт-парке было очень много ребят, хотя официально спортивная площадка еще работает. После торжественного открытия ее спешно закрыли из-за выявленного брака.

В пресс-службе администрации областного центра оперативно отреагировали на поступившую информацию. Сообщив, что в настоящий момент парк закрыт из-за выявленных недочетов в работе подрядчика. Также в ведомстве напомнили о правилах безопасности и необходимости их соблюдения.

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