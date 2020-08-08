Эко-блогеры очистили от мусора территорию Лесопарка

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

7 августа блогеры Ксения Пузырева и Виктория Шигапова организовали субботник и очистили от мусора территорию в районе Лесопарка. За несколько часов эко-активисты собрали порядка 25 пакетов отходов, которые оставляют после себя отдыхающие рязанцы.

— Субботники мы проводим не первый год, с разной периодичностью, ну и приглашаем всех желающих, чтобы объединить усилия, — рассказывает один из организаторов Ксения Пузырева. — В этот раз пришли семь человек, на прошлой неделе – одиннадцать. Важно, что мы не просто собираем мусор в пакеты, но и делим его на фракции, сдаем на вторсырье. Это усложняет нашу работу, но приносит больше пользы.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

— Я узнала про эту акцию из Instagram (my_green_bag), — делится участница субботника Марина Романенко. — Девчонки суперделовые, конечно, а я в целом люблю такие позитивные мероприятия. Тем более, акция экологическая. Сразу к ним вписалась.

— Плохо, что людей было мало, но тут, скорее всего, неудачно выбранное время – первая половина дня пятницы, когда большинство людей работает… — продолжает Марина. — Но в целом все прошло хорошо, собрали гору мусора. Уж очень любят наши люди оставлять после себя бутылки из-под пива, водки, вермута, еще какого-то алкоголя в пластиковой таре – и все под кусты в Лесопарке. Видимо, такая культура у рязанцев.

Фото: Марина РОМАНЕНКО.

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