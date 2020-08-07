Рязанские чиновники сегодня осмотрели городские дворы.

Замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров с группой подчиненных и представителей государственной жилищной инспекции 7 августа объехал несколько адресов, где уже завершены или пока еще продолжаются ремонтные работы.

Конкретно официальные лица осмотрели дворы на Первомайском проспекте между домами №№64-корп.1 и корп.2, на 3-м Мопровском проезде, на улице Татарская у домов №33 и №56а, на улице Шевченко у дома №11, на улице Высоковольтная у дома №29 корп.1 и на улице МОГЭС у дома № 16.

— Цель нашего объезда – проверка выполнения программы «комфортная городская среда» и работы управляющих компаний города, — пояснил в беседе с журналистами Владимир Бурмистров.

Одними из самых актуальных и частых вопросов во время встреч жителей с представителями власти были и остаются те, которые касаются развития общественно-культурного пространства.

— Много положительных отзывов мы сегодня услышали, — отметил Бурмистров. Однако жители пожаловались и на явные недочеты.

— Мы увидели сегодня и проблемы, спускались в подвалы некоторых домов, уверен, что все управляющие компании в максимально короткие сроки с учетом пожеланий жильцов справятся с возложенными на них обязанностями по исправлению ситуации в лучшую сторону, — заверил журналистов заместитель главы горадминистрации.

По просьбам жителей помимо благоустройства территории дворов во многих случаях выполняется ремонт прилегающих к ним дворовых проездов. Кроме того, где-то меняют асфальтовое покрытие, укладывают бордюрный камень, а также подрядчики устанавливают лавочки и урны, организуют освещение.