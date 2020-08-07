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После вмешательства замглавы горадминистрации на Лыбедском бульваре покрасили скамейки

Однако улучшения коснулись только той части, что расположена рядом с цирком
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Скамейки покрасили и починили.

Скамейки покрасили и починили.

Фото: Константин МОГИЛИН

В администрации областного центра отчитались о работах по благоустройству Лыбедского бульвара. По данным пресс-службы, произошло это после поручения замглавы Владимира Бурмистрова, побывавшего здесь в начале недели.

А вот про урны почему-то забыли.

А вот про урны почему-то забыли.

Фото: Константин МОГИЛИН

В результате благоустройства были отремонтированы и покрашены 20 скамеек, убран мусор и скошены газоны. Также было проверено уличное освещение прогулочной зоны.

Краска еще не высохла, поэтому здесь никто не сидит.

Краска еще не высохла, поэтому здесь никто не сидит.

Фото: Константин МОГИЛИН

К сожалению, косметический ремонт коснулся только той части бульвара, что расположена рядом с цирком. С другой стороны пешеходной зоны, примыкающей к Брессюирскому мосту, скамейки по-прежнему находятся в полуразрушенном состоянии.

До другой стороны бульвара благоустройство не добралось.

До другой стороны бульвара благоустройство не добралось.

Фото: Константин МОГИЛИН

Не хватает целых секций скамей.

Не хватает целых секций скамей.

Фото: Константин МОГИЛИН

Общество: Кипр