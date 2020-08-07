После вмешательства замглавы горадминистрации на Лыбедском бульваре покрасили скамейки

Скамейки покрасили и починили.
Фото: Константин МОГИЛИН
В администрации областного центра отчитались о работах по благоустройству Лыбедского бульвара. По данным пресс-службы, произошло это после поручения замглавы Владимира Бурмистрова, побывавшего здесь в начале недели.
А вот про урны почему-то забыли.
Фото: Константин МОГИЛИН
В результате благоустройства были отремонтированы и покрашены 20 скамеек, убран мусор и скошены газоны. Также было проверено уличное освещение прогулочной зоны.
Краска еще не высохла, поэтому здесь никто не сидит.
Фото: Константин МОГИЛИН
К сожалению, косметический ремонт коснулся только той части бульвара, что расположена рядом с цирком. С другой стороны пешеходной зоны, примыкающей к Брессюирскому мосту, скамейки по-прежнему находятся в полуразрушенном состоянии.
До другой стороны бульвара благоустройство не добралось.
Фото: Константин МОГИЛИН
Не хватает целых секций скамей.
Фото: Константин МОГИЛИН