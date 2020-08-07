На Лыбедском бульваре приведут в порядок все лавочки

На Лыбедском бульваре покрасят все лавочки.

Во время выездного совещания замглавы администрации Владимир Бурмистров осмотрел рекреационные зоны на Лыбедском бульваре. Чиновники поручил Дирекции благоустройства отремонтировать и покрасить все скамейки на территории.

— Недопустимо, чтобы в историческом центре Рязани находились объекты в таком состоянии, — заявил Бурмистров.

Кроме того, заместитель главы поручил городским службам следить за чистотой и своевременным подбором мусора на территории.

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