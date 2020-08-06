Рязанцев предупредили о жаре

Во второй половине 6 августа в Рязанской области ожидается жаркая погода. Об этом сообщило ГУ МЧС со ссылкой на местный филиал Росгидромета. В дневное время суток воздух может прогреться до 30 градусов по Цельсию.

В связи с этим, спасатели рекомендуют рязанцам воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.

Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в региональном ГУ МЧС.