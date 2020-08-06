Более 150 млн рублей поступят в Рязань на выплаты медикам. Фото: Артем КИЛЬКИН

5 августа комиссия Федерального Собрания одобрила предложение о выделении Рязанской области 151,3 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусными больными. Деньги поступят на счета региона из резервного фонда российского правительства.

— Для нас очень важно незамедлительно отслеживать дополнительные потребности в финансовых средствах на выплаты медикам и добиваться их поступления в регион, — подчеркнул рязанский губернатор.

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