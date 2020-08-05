Губернатор Любимов учредил награду за борьбу с коронавирусом в виде креста

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:18:15+03:00

Знак «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области» смогут получить не более пяти тысяч человек

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В регионе учредили знак «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области». Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов.

«В связи с высокой общественной значимостью мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Рязанской области в целях поощрения граждан постановляю учредить знак губернатора "За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области"», - указано в документе.

Отмечается, что награду в регионе смогут получить не более 5 тысяч человек, как граждане России, так и представители иностранных государств, тесно связанных по роду деятельности с Рязанской областью.

Так будет выглядеть удостоверение к знаку «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области».

Знак за борьбу с коронавирусом будет изготовлен в виде равноконечного креста с концами, завершенными в форме особого вида трилистников с шариками между сегментами с рельефной надписью «За борьбу с COVID-19». На знаке также изображен обвитый змеей жезл, а между плечами креста поместят изображения пылающих сердец.

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ИСТОЧНИК KP.RU