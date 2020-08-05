Ушел из жизни старейший преподаватель РГУ им. Есенина
Скончался Елисеев Валентин Алексеевич - старейший работник РГУ имени Есенина, преподаватель кафедры физического воспитания, начальник учебно-производственной базы «Полянка».
Коллектив университета глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
«Светлая память о Валентине Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в некрологе.
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ИСТОЧНИК KP.RU