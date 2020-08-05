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«Светлая память о Валентине Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Коллектив университета глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ушел из жизни старейший преподаватель РГУ им. Есенина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коллектив университета выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Валентина Елисеева

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