Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала защищает известный в Рязани адвокат

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:36:50+03:00

Адвокат Николай Постников (крайний справа) на процессе по избранию меры пресечения Сергею Фургалу. Фото: из сюжета Первого канала.

Николай Постников участвовал в процессах по ряду громких уголовных дел

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Одним из защитников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал адвокат Николай Постников. Об этом стало известно из сюжета Первого канала.

Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле своего дома в коттеджном поселке Лукашево, когда он садился в служебный автомобиль, намереваясь отбыть на службу (читать подробнее).

На начальном этапе интересы Фургала представляли четыре защитника. Позже следствие отвело двух адвокатов - Марину Горбачеву и Максима Самойлова. А потом сам Фургал отказался от услуг Бориса Кожемякина.

В настоящее время у экс-губернатора Хабаровского края два защитника, один из которых адвокат адвокатской палаты Москвы - Николай Постников, который последние четыре года живет и работает в столице. Ранее он был членом адвокатской палаты Рязанской области.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» адвокат воздержался от комментариев как по своему участию в процессе, так и по уголовному делу.

Отметим, что в Рязани Николай Постников участвовал в судебных заседаниях по ряду громких уголовных дел, в том числе по делу автосалона «Евразия» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU