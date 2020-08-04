4 Авг. 2020 2020-08-04T17:14:11+03:00

В двух районах Рязанской области на четыре дня отключат газ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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17 августа в двух районах Рязанской области – Ухоловском и Сапожковском – отключат газ, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 17 августа 12:00 до 21 августа 12:00 будет прекращена подача газа в следующих населенных пунктах Сапожковского района:

- поселок Сапожок (все улицы),

- д. Ал-Прасковинка,

- д. Березники,

- сл. Большая Дорога,

- п. Благодатный,

- с. Варваровка,

- с. Дмитриевка,

- с. Канино,

- с. Коровка,

- с. Красное,

- с. Красный Угол,

- с. Кривель,

- с. Лукмос,

- с. Малый Сапожок,

- с. Михеи,

- с. М-Борки,

- с. Никольское,

- с. Новокрасное,

- с. Парышка,

- с. Собчаково,

- с. Уда, п. Учебное хозяйство,

- сл. Фабричная,

- с. Черная Речка,

- сл. Шацкая.

Отключения газа в населенных пунктах Ухоловского района произойдут:

- 17 августа с 12:00 до 21 августа 12:00 – в селе Александровка;

- 19 августа с 08:00 до 21 августа 15:00 в поселке Ухолово (все улицы), а также в с. Д-Борки, п. Калинин, с. Красное, с. Кобылино, с. Кензино, с. Мостье, с. Погореловка, с. Лубянки, с. Ольхи, с. Покровское, с. Соловачево, с. Смолеевка, с. Чуриловка, с. Ясенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU