В двух районах Рязанской области на четыре дня отключат газ
17 августа в двух районах Рязанской области – Ухоловском и Сапожковском – отключат газ, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 17 августа 12:00 до 21 августа 12:00 будет прекращена подача газа в следующих населенных пунктах Сапожковского района:
- поселок Сапожок (все улицы),
- д. Ал-Прасковинка,
- д. Березники,
- сл. Большая Дорога,
- п. Благодатный,
- с. Варваровка,
- с. Дмитриевка,
- с. Канино,
- с. Коровка,
- с. Красное,
- с. Красный Угол,
- с. Кривель,
- с. Лукмос,
- с. Малый Сапожок,
- с. Михеи,
- с. М-Борки,
- с. Никольское,
- с. Новокрасное,
- с. Парышка,
- с. Собчаково,
- с. Уда, п. Учебное хозяйство,
- сл. Фабричная,
- с. Черная Речка,
- сл. Шацкая.
Отключения газа в населенных пунктах Ухоловского района произойдут:
- 17 августа с 12:00 до 21 августа 12:00 – в селе Александровка;
- 19 августа с 08:00 до 21 августа 15:00 в поселке Ухолово (все улицы), а также в с. Д-Борки, п. Калинин, с. Красное, с. Кобылино, с. Кензино, с. Мостье, с. Погореловка, с. Лубянки, с. Ольхи, с. Покровское, с. Соловачево, с. Смолеевка, с. Чуриловка, с. Ясенок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU