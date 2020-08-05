В среду на пяти улицах центра Рязани отключат электричество
5 августа на нескольких улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.
В среду с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Лево-Лыбедская, д. 2, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д.20, д. 22, д. 22а, д. 24;
- ул. Николодворянская, д. 2, д. 4, д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 14, д. 18а;
- ул. Садовая, д. 35, д. 47;
- ул. Свободы, д. 50;
- ул. Щедрина, д. 59.
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Причина отключения – ремонтные работы (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU