5 Авг. 2020 2020-08-05T08:12:56+03:00

В среду на пяти улицах центра Рязани отключат электричество. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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5 августа на нескольких улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В среду с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Лево-Лыбедская, д. 2, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д.20, д. 22, д. 22а, д. 24;

- ул. Николодворянская, д. 2, д. 4, д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 14, д. 18а;

- ул. Садовая, д. 35, д. 47;

- ул. Свободы, д. 50;

- ул. Щедрина, д. 59.

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Причина отключения – ремонтные работы (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU