В центре Рязани эвакуировали отель «Амакс»
4 августа сотрудники рязанского управления МЧС провели пожарно-тактические учения в отеле «Амакс», расположенном в центре города, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время учений пожарные отработали «вопросы тушения условного пожара и эвакуации людей».
Как отметили в МЧС, в учениях участвовали пять пожарных расчетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU