2020-08-04T14:53:21+03:00
Общество

В центре Рязани эвакуировали отель «Амакс»

Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения
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В центре Рязани эвакуировали отель «Амакс».В центре Рязани эвакуировали отель «Амакс».
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4 августа сотрудники рязанского управления МЧС провели пожарно-тактические учения в отеле «Амакс», расположенном в центре города, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время учений пожарные отработали «вопросы тушения условного пожара и эвакуации людей».

Как отметили в МЧС, в учениях участвовали пять пожарных расчетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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