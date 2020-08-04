2020-08-04T13:49:55+03:00
Недвижимость

Компания ГК «Стройпромсервис» объявила акцию на квартиры

Рязанцы могут купить жилье по выгодной цене
Поделиться:
Фото: ГК «Стройпромсервис».Фото: ГК «Стройпромсервис».
Изменить размер текста:

Успей купить выгодно: квартиры в ЖК «Шереметьевский квартал» от 1,30 млн рублей! В домах представлены квартиры с функциональными планировками площадью от 29,90 до 92,30 кв. метров. Покупайте квартиру по выгодной цене. Хватит НЕ всем! Действует программа льготной ипотеки от 2,7% годовых.

Предложение распространяется на ограниченное количество квартир и действует только до 30 сентября 2020 г. Более подробную информацию можно получить в офисе продаж ГК «Стройпромсервис» или по телефону: +7 (4912) 247-000.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Рязани эвакуировали отель «Амакс»
Популярный блогер Петр Ловыгин показал жизнь рязанских цыган
Компания ГК «Стройпромсервис» объявила акцию на квартиры
Бывшему ректору РГУ Анатолию Лиферову исполнилось 80 лет
«Где-то происходят сбои». Любимов направил в Касимов контрольную группу
Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
Опубликован ТОП-10 книг среди рязанских заключенных
Ник Вуйчич поделится опытом с рязанскими предпринимателями
На пешеходном переходе без «зебры» в Рязани сбили женщину
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирус в Рязанской области выявили у 26 человек
Сенатор Морозов, поправившись от коронавируса, рассказал о болезни
МЧС рассказало, в лесах какого района Рязанской области чаще всего теряются люди
На улице Ленинского Комсомола временно закрыли движение транспорта
Обновилась статистика зараженных коронавирусом по районам Рязани
Ученые из Рязани запатентовали новый способ зашивания ран
Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой
Рязанских кандидатов в депутаты облдумы проверяют на иностранное гражданство