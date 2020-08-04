Компания ГК «Стройпромсервис» объявила акцию на квартиры

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:49:55+03:00

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Успей купить выгодно: квартиры в ЖК «Шереметьевский квартал» от 1,30 млн рублей! В домах представлены квартиры с функциональными планировками площадью от 29,90 до 92,30 кв. метров. Покупайте квартиру по выгодной цене. Хватит НЕ всем! Действует программа льготной ипотеки от 2,7% годовых.

Предложение распространяется на ограниченное количество квартир и действует только до 30 сентября 2020 г. Более подробную информацию можно получить в офисе продаж ГК «Стройпромсервис» или по телефону: +7 (4912) 247-000.

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ИСТОЧНИК KP.RU