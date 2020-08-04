Ник Вуйчич поделится опытом с рязанскими предпринимателями
19 августа в Рязани состоится третий по счету форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Как отметил на своей странице губернатор Николай Любимов, это «без преувеличения главное международное событие нашего региона».
Главная тема форума – экспорт, как важнейший фактор роста региональной экономики. По словам Любимова, в Рязанской области разработаны и применяются различные инструменты поддержки экспортной деятельности.
форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области».
В качестве спикеров заявлены маркетолог Игорь Манн, основатель компании Expand Solutions Владислав Пономаренко, специалист-практик в области маркетинга и бизнес-процессов Илья Шпирт, а также известный австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич. Кроме того, в качестве спикера выступит и губернатор Николай Любимов.
В этом году участие в форуме будет доступно всем желающим в удобном онлайн-формате. Зарегистрироваться можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU