На пешеходном переходе без «зебры» в Рязани сбили женщину
3 августа в Рязани сбили женщину 33 лет. По предварительной информации, произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, наезд совершил 32-летний горожанин на Renault Duster. Инцидент произошел в 18.10 вблизи дома №2/6 по улице Маяковского.
«В результате происшествия девушка получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали в ГИБДД.
Стоит отметить, что дорожная разметка на пешеходном переходе отсутствует.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU