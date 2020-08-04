На пешеходном переходе без «зебры» в Рязани сбили женщину

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:43:52+03:00

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3 августа в Рязани сбили женщину 33 лет. По предварительной информации, произошло это на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, наезд совершил 32-летний горожанин на Renault Duster. Инцидент произошел в 18.10 вблизи дома №2/6 по улице Маяковского.

«В результате происшествия девушка получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали в ГИБДД.

Стоит отметить, что дорожная разметка на пешеходном переходе отсутствует.

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ИСТОЧНИК KP.RU