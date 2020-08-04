На улице Ленинского Комсомола временно закрыли движение транспорта
4 августа до 13:00 в Рязани временно перекрыли движение транспорта на улице Ленинского Комсомола на участке от улицы Пушкина до улицы 2-я Линия. Объехать указанный участок можно по улицам Пушкина, Татарская и 2-я Линия.
Как сообщили в администрации города, причина перекрытия – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
«На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее почти на месяц перекрыли движение транспорта на улице Новоселов (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU