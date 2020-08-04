Обновилась статистика зараженных коронавирусом по районам Рязани

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:59:10+03:00

Последние данные по коронавирусу в Рязани на 4 августа

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Согласно последним данным опергруппы по коронавирусу, в Рязанской области зарегистрированы 6411 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 3274 человека проживают в Рязани.

Статистика зараженных по районам Рязани:

- в Московском районе – 1079 (+5 в сравнении с прошлыми сутками) человек;

- в Октябрьском районе заболели 920 (+5) человек;

- в Железнодорожном районе заражены коронавирусом 801 (+5) житель;

- в Советском районе – 474 (+4) случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU