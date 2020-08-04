2020-08-04T07:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Обновилась статистика зараженных коронавирусом по районам Рязани

Последние данные по коронавирусу в Рязани на 4 августа
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом.Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Согласно последним данным опергруппы по коронавирусу, в Рязанской области зарегистрированы 6411 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 3274 человека проживают в Рязани.

Статистика зараженных по районам Рязани:

- в Московском районе – 1079 (+5 в сравнении с прошлыми сутками) человек;

- в Октябрьском районе заболели 920 (+5) человек;

- в Железнодорожном районе заражены коронавирусом 801 (+5) житель;

- в Советском районе – 474 (+4) случаев заражения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС рассказало, в лесах какого района Рязанской области чаще всего теряются люди
На улице Ленинского Комсомола временно закрыли движение транспорта
Обновилась статистика зараженных коронавирусом по районам Рязани
Ученые из Рязани запатентовали новый способ зашивания ран
Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой
Рязанских кандидатов в депутаты облдумы проверяют на иностранное гражданство
Глава администрации Рязани: Первомайский проспект необходимо доделать в срок
Рязанский парк Морской славы приведут в порядок
Полиция возбудила уголовное дело против рязанки, торговавшей спиртным
С 4 августа на три недели закроют движение на улице Новоселов
В администрации прокомментировали закрытие скейт-парка в рязанском ЦПКиО
В Рязани директор предприятия по производству алкоголя скрыл налоги на 50 млн рублей
Во вторник в Рязани потеплеет до 26 градусов
В Рязани годовалая девочка выжила после падения с седьмого этажа
На девяти улицах Рязани во вторник отключат горячую воду
В Рязани закрыли скейт-парк, открытый ко Дню города
Во вторник 4 августа на девяти улицах Рязани отключат электричество
Коронавирус в Рязани 3 августа выявили еще у 30 человек
В Рязанской области во время ссоры пьяный отец зарезал сына
На рязанской трассе грузовик насмерть сбил 47-летнего мужчину
Рязанец на Chevrolet сбил двух девочек, переходивших дорогу
Рязанский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов России
Мощный град обрушился на рязанский райцентр
Рязанец заплатит около 1 млн рублей за ДТП на встречной полосе
Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом
В Рязани с размахом отпраздновали День ВДВ