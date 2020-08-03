Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом
Согласно последним данным опергруппы по коронавирусу, в Рязанской области зарегистрированы 6382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 3255 человек проживают в Рязани.
Статистика зараженных по районам Рязани:
- в Московском районе – 1074 человек;
- в Октябрьском районе заболели 915 человек;
- в Железнодорожном районе заражены коронавирусом 796 жителей;
- в Советском районе – 470 случаев заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU