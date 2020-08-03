Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:08:17+03:00

Последние данные по коронавирусу в Рязани на 3 августа

Изменить размер текста: A A

Согласно последним данным опергруппы по коронавирусу, в Рязанской области зарегистрированы 6382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 3255 человек проживают в Рязани.

Статистика зараженных по районам Рязани:

- в Московском районе – 1074 человек;

- в Октябрьском районе заболели 915 человек;

- в Железнодорожном районе заражены коронавирусом 796 жителей;

- в Советском районе – 470 случаев заражения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU