2020-08-03T08:08:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом

Последние данные по коронавирусу в Рязани на 3 августа
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Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом.Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно последним данным опергруппы по коронавирусу, в Рязанской области зарегистрированы 6382 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 3255 человек проживают в Рязани.

Статистика зараженных по районам Рязани:

- в Московском районе – 1074 человек;

- в Октябрьском районе заболели 915 человек;

- в Железнодорожном районе заражены коронавирусом 796 жителей;

- в Советском районе – 470 случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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