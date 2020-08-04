2020-08-04T07:43:35+03:00
Наука

Ученые из Рязани запатентовали новый способ зашивания ран

Применяется метод в экстренных случаях, когда пациенты входят в группы риска
Яков РЫКОВ
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Ученые из Рязани запатентовали новый способ экстренного ушивания ран для тяжелых пациентов.Ученые из Рязани запатентовали новый способ экстренного ушивания ран для тяжелых пациентов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Рязанские ученые с кафедры общей хирургии РязГМУ запатентовали способ зашивания ран сетчатыми нитями. Применяется этот способ при экстренных операциях, сообщает ТАСС.

— Обычная нить - тонкая, толщиной 0,2-0,4 мм, и если человек входит в группы риска, например, возраст, избыточная масса тела, нарушение обмена веществ, то происходит прорезывание тканей нитями, — рассказывает доцент кафедры общей хирургии РязГМУ Александр Инютин. — В будущем это приводит к грыже и другим осложнениям.

По словам специалиста, запатентованное использование сетчатой нити обеспечивает большую площадь контакта со сшиваемыми тканями, что снижает риск их прорезывания в раннем послеоперационном периоде. Кроме того, в отличие от обычной нити, сетчатая нить прорастает соединительной тканью. Благодаря этому образуется прочный рубец и снижается риск его несостоятельности.

Новый метод зашивания испытали на лабораторных животных в виварии вуза и внедрили в клиническую практику в Рязани при операциях на органах брюшной полости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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