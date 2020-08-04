Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:28:46+03:00

Работы по благоустройству площади Ленина на 200 тысяч рублей фактически не выполнены, но деньги получены

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Главу администрации Елатомского городского поселения уличили в заключении контракта с бывшей женой, сообщила прокуратура Рязанской области. Надзорный орган во время очередной проверки установил, что в январе 2020 года между министерством ТЭК и ЖКХ и администрацией Елатомского городского поселения заключено соглашение.

Согласно договору, из федерального и областного бюджетов в Елатьму поступят субсидии в размере 3 млн рублей на благоустройство площади Ленина.

В мае по результатам аукциона глава администрации городского поселения заключил муниципальный контракт на благоустройство со своей бывшей супругой, которая является индивидуальным предпринимателем.

«Таким образом, при заключении муниципального контракта у главы администрации была личная заинтересованность, так как он связан [с экс-супругой] близкими отношениями», - говорится в сообщении прокуратуры.

30 июня этого года глава подписал акт о приемке работ в полном объеме.

Но во время проверки с выездом на место и с привлечением специалистов прокуратура установила, что указанные в акте работы на сумму более 200 тысяч рублей фактически не выполнены, а в документы о приемке работ внесены ложные сведения.

В связи с этим прокуратура инициировала проведение доследственной проверки, по результатам которой Следственный комитет в отношении главы органа местного самоуправления возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Служебный подлог».

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ИСТОЧНИК KP.RU