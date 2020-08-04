2020-08-04T08:28:46+03:00
Происшествия

Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой

Работы по благоустройству площади Ленина на 200 тысяч рублей фактически не выполнены, но деньги получены
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой.Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Главу администрации Елатомского городского поселения уличили в заключении контракта с бывшей женой, сообщила прокуратура Рязанской области. Надзорный орган во время очередной проверки установил, что в январе 2020 года между министерством ТЭК и ЖКХ и администрацией Елатомского городского поселения заключено соглашение.

Согласно договору, из федерального и областного бюджетов в Елатьму поступят субсидии в размере 3 млн рублей на благоустройство площади Ленина.

В мае по результатам аукциона глава администрации городского поселения заключил муниципальный контракт на благоустройство со своей бывшей супругой, которая является индивидуальным предпринимателем.

«Таким образом, при заключении муниципального контракта у главы администрации была личная заинтересованность, так как он связан [с экс-супругой] близкими отношениями», - говорится в сообщении прокуратуры.

30 июня этого года глава подписал акт о приемке работ в полном объеме.

Но во время проверки с выездом на место и с привлечением специалистов прокуратура установила, что указанные в акте работы на сумму более 200 тысяч рублей фактически не выполнены, а в документы о приемке работ внесены ложные сведения.

В связи с этим прокуратура инициировала проведение доследственной проверки, по результатам которой Следственный комитет в отношении главы органа местного самоуправления возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Служебный подлог».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанских кандидатов в депутаты облдумы проверяют на иностранное гражданство

Один человек уже исключен из кандидатов, другой сам сошел с дистанции, еще один – на проверке в УМВД (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС рассказало, в лесах какого района Рязанской области чаще всего теряются люди
На улице Ленинского Комсомола временно закрыли движение транспорта
Обновилась статистика зараженных коронавирусом по районам Рязани
Ученые из Рязани запатентовали новый способ зашивания ран
Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой
Рязанских кандидатов в депутаты облдумы проверяют на иностранное гражданство
Глава администрации Рязани: Первомайский проспект необходимо доделать в срок
Рязанский парк Морской славы приведут в порядок
Полиция возбудила уголовное дело против рязанки, торговавшей спиртным
С 4 августа на три недели закроют движение на улице Новоселов
В администрации прокомментировали закрытие скейт-парка в рязанском ЦПКиО
В Рязани директор предприятия по производству алкоголя скрыл налоги на 50 млн рублей
Во вторник в Рязани потеплеет до 26 градусов
В Рязани годовалая девочка выжила после падения с седьмого этажа
На девяти улицах Рязани во вторник отключат горячую воду
В Рязани закрыли скейт-парк, открытый ко Дню города
Во вторник 4 августа на девяти улицах Рязани отключат электричество
Коронавирус в Рязани 3 августа выявили еще у 30 человек
В Рязанской области во время ссоры пьяный отец зарезал сына
На рязанской трассе грузовик насмерть сбил 47-летнего мужчину
Рязанец на Chevrolet сбил двух девочек, переходивших дорогу
Рязанский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов России
Мощный град обрушился на рязанский райцентр
Рязанец заплатит около 1 млн рублей за ДТП на встречной полосе
Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом
В Рязани с размахом отпраздновали День ВДВ